Предприятие «Тольяттикаучук» в российском Тольятти, входящее в группу «Татнефть» и производящее химическое сырьё, в частности синтетические каучуки для производства твёрдого ракетного топлива, подверглось атаке беспилотников.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-анализа издания ASTRA. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил ночную атаку на регион, заявив о сбивании более 20 беспилотников и ударах по промышленным предприятиям без уточнения их названий, а также сообщил об отсутствии погибших и пострадавших.

По данным ASTRA, завод уже неоднократно подвергался атакам; во время предыдущего подтвержденного удара 24 октября 2026 года, по заявлению Генерального штаба ВСУ, были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и ректификационная установка. Помимо синтетических каучуков, применяемых в производстве твёрдого топлива для тактических и баллистических ракет, «Тольяттикаучук» производит мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину.

Источник: OSINT-анализ издания ASTRA.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 12 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату «Тольяттикаучук» в Тольятти Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром.

12 июня в российском Тольятти в результате атаки беспилотников возник масштабный пожар на заводе «Тольяттикаучук». После инцидента в Самарской области объявили режим опасности из-за угрозы дронов, а также временно закрыли воздушное пространство.

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