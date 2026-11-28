Оккупанты продвинулись вблизи Малой Токмачки на Ореховском направлении Запорожской области и в районе Петропавловки на Купянском направлении Харьковской области.

На Ореховском направлении российские небольшие пехотные группы пытаются обойти Малую Токмачку, чтобы загнать украинские подразделения на этом участке фронта в так называемый «мешок».

Также российское командование поставило задачу захватить Орехов. Вместо лобовых штурмов оккупанты пытаются обойти укрепленный район украинских защитников с правого фланга.

На Запорожском направлении российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь продвигаться к Орехову и создавать угрозу украинской логистике.

Источник: DeepState.

Российские оккупанты потеряли уже второй плавающий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Вовча. Технику поразили украинские дроны во время её доставки к берегу.

В ночь на 27 ноября Силы обороны Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» атаковали Ефремовский завод синтетического каучука в Тульской области РФ. Предприятие занимается производством твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 648 161 военнослужащего.

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