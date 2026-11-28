Siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Małej Tokmachki na kierunku Orichów w obwodzie zaporoskim oraz w rejonie Pietropawłówki na kierunku Kupiański w obwodzie charkowskim.

Na kierunku Orichów rosyjskie małe grupy piechoty próbują ominąć Małą Tokmachkę, aby zepchnąć ukraińskie oddziały na tym odcinku frontu do tzw. „worku”.

Ponadto rosyjskie dowództwo postawiło sobie za cel zajęcie Orichowa. Zamiast przeprowadzać frontalne szturmy, okupanci próbują ominąć ufortyfikowany obszar ukraińskich obrońców od prawego skrzydła.

Na kierunku zaporoskim wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne, próbując posuwać się w kierunku Orichowa i stwarzać zagrożenie dla ukraińskiej logistyki.

Źródło: DeepState.

Rosyjscy okupanci stracili już drugi pływający transporter PTS-2, próbując zorganizować przeprawę przez rzekę Wołcza. Maszyna została trafiona przez ukraińskie drony podczas transportu na brzeg.

W nocy z 26 na 27 listopada Siły Obronne Ukrainy wspólnie z ruchem powstańczym „Czarna Iskra” zaatakowały zakład produkcji kauczuku syntetycznego w Jefremowie w obwodzie tulskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ten zajmuje się produkcją stałego paliwa rakietowego, w szczególności do rakiet balistycznych „Iskander”.

Od początku pełnej inwazji na Ukrainę armia rosyjska straciła około 1 648 161 żołnierzy.

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