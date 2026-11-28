Rosja zaczęła stosować taktykę energetycznego otaczania dużych ukraińskich miast, próbując stopniowo niszczyć lokalne źródła energii i odciąć miejscowości od głównych źródeł energii elektrycznej. Zgodnie z tym scenariuszem atakowane są już Kijów, Dniepr i Odessa, a w przyszłości strategia ta może objąć również inne miasta.

O tym poinformował dyrektor programów energetycznych Centrum Razumkowa, Wołodymyr Omelczeko, w komentarzu dla kanału telewizyjnego „Kijów24”.

Według eksperta rosyjscy okupanci wybierają konkretne duże miasto i przez jeden lub kilka tygodni systematycznie atakują jego infrastrukturę energetyczną. Najpierw atakowane są obiekty wytwórcze, a następnie przeciwnik przechodzi do podstacji i sieci energetycznych poza miastem, przez które miasto otrzymuje energię elektryczną z połączonego systemu energetycznego.

Jako przykład Omelczko podał Kijów, gdzie rosyjskie ataki unieruchomiły elektrownię cieplną w Trypili oraz znaczną część mocy wytwórczych stołecznych elektrociepłowni. Według jego oceny wewnętrzne moce wytwórcze stolicy uległy rozległym zniszczeniom, a ich pozostała część jest znikoma.

Podobną taktykę, według eksperta, Rosja stosuje obecnie wobec Dniepru, a także Odessy. W przypadku uszkodzenia lokalnych źródeł wytwarzania energii oraz zewnętrznych połączeń energetycznych region może znaleźć się praktycznie odcięty od głównych źródeł energii elektrycznej, co znacznie utrudni przywrócenie dostaw.

Dodatkowym problemem pozostają ciągłe ataki na obiekty energetyczne i ekipy remontowe. Ze względu na zagrożenie kolejnymi uderzeniami pracownicy są zmuszeni przerywać prace remontowe i chować się w schronach, co opóźnia przywrócenie uszkodzonych sieci. Według Omelczenka, z powodu takiej taktyki poszczególne regiony mogą pozostawać bez prądu przez kilka dni, co już obserwuje się w Dnieprze.

Źródło: Kijów24.

Rankiem 28 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowany atak na elektrociepłownię należącą do spółki DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

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