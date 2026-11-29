W ciągu tygodnia Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy osiem rakiet, ponad 1960 dronów bojowych i ponad 1600 kierowanych bomb lotniczych. Poinformował o tym na Facebooku prezydent Wołodymyr Zełenski.

Według głowy państwa rosyjskie wojska próbują wykorzystać nadchodzące mrozy do ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę krytyczną. Uderzenia miały miejsce na podstacje w obwodach winnickim, kirowogradzkim, rówieńskim, charkowskim i odeskim. Odnotowano również liczne trafienia w zabudowę mieszkaniową.

W nocy z 28 na 29 listopada rosyjski dron uderzył w wieżowiec w Odessie, w wyniku czego zginęła kobieta. W Zaporożu w nocy trwały akcje poszukiwawczo-ratownicze po uderzeniu dronów KAB w dzielnicę mieszkalną, w pobliżu której nie znajdowały się żadne obiekty wojskowe. Zginęła matka 14-letniej dziewczynki, którą ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej wydobyli spod gruzów. Łącznie rannych zostało pięć osób.

Zelenski złożył kondolencje rodzinom ofiar i podziękował ekipom remontowym, służbom ratowniczym oraz żołnierzom obrony przeciwlotniczej. Podkreślił codzienne działania na rzecz pozyskania wsparcia finansowego i obronnego, przede wszystkim w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.

Źródło: wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na Facebooku.

W Kijowie 29 listopada trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ostrzału, który miał miejsce dzień wcześniej. Poinformowała o tym w telewizji rzeczniczka Kijowskiej Administracji Miejskiej Kateryna Pop.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie obrażenia i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanzha rano 29 listopada.

W nocy z 28 na 29 listopada 2026 roku rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

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