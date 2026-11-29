В течение недели Россия применила против Украины восемь ракет, более 1960 ударных дронов и свыше 1600 управляемых авиабомб. Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, российские войска пытаются использовать приближение холодов для атак на энергетику и критическую инфраструктуру. Удары наносились по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. Также фиксируется множество попаданий по жилой застройке.

В ночь на 29 ноября российский дрон попал в многоэтажный дом в Одессе, в результате чего погибла женщина. В Запорожье ночью продолжались поисково-спасательные работы после удара КАБами по жилому кварталу, где поблизости не было военных объектов. Погибла мать 14-летней девочки, которую спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов. Всего ранены пять человек.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил ремонтные бригады, экстренные службы и военнослужащих ПВО. Он подчеркнул, что ежедневно ведется работа по привлечению финансовой и оборонной поддержки, прежде всего для усиления противовоздушной обороны.

Источник: пост Президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

В Киеве 29 ноября продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела, произошедшего накануне. Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на 29 ноября 2026 года российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

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