本周，俄罗斯向乌克兰发射了8枚导弹，出动了1960多架攻击型无人机，并投下了1600多枚制导炸弹。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在Facebook上公布了这一消息。

据这位国家元首称，俄军正试图利用寒冬临近之际，对能源设施和关键基础设施发动袭击。袭击目标包括文尼察州、基洛沃格勒州、里夫内州、哈尔科夫州和敖德萨州的变电站。 此外，还记录到多起针对居民区的袭击。

11月29日凌晨，一架俄罗斯无人机击中敖德萨的一栋多层住宅楼，造成一名妇女死亡。 在扎波罗热，一处居民区遭“卡巴”导弹袭击后，当晚搜救工作仍在进行，该区域附近并无军事设施。 一名14岁女孩的母亲不幸遇难，该女孩随后被国家紧急情况部队的救援人员从废墟中救出。此次袭击共造成5人受伤。

泽连斯基向遇难者家属表示哀悼，并感谢维修队伍、应急服务部门和防空部队官兵。他强调，正在日复一日地努力争取财政和国防支持，首要任务是加强防空能力。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在Facebook上的帖子。

11月29日，基辅仍在持续开展前一天俄罗斯炮击造成的破坏清理工作。基辅市军事行政管理局发言人卡捷琳娜·波普在电视直播中通报了这一情况。

俄罗斯军队曾20多次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区，导致两名17岁的少年受重伤并被送医救治， 该州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于11月29日上午通报了这一情况。

2026年11月29日凌晨，俄军向扎波罗热市发射了制导炸弹，造成一名妇女死亡，另有两人受伤。

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