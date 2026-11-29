乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在接受半岛电视台采访时表示，乌克兰准备在目前的交火线上停火，以便转向通过外交途径解决战争。

“我们准备采取这样的措施——留在原地，停留在我们目前所处的位置。我们谈论的是在交火线上停火。这是妥协吗？当然，这是一个非常大的妥协。 我们明白，他[弗拉基米尔·普京]不想撤出我们的领土。正因如此，我们才说：好吧，就在这里停下来，转而通过外交途径解决问题，”弗拉基米尔·泽连斯基说道。

此外，这位国家元首还表示希望，美国总统唐纳德·特朗普能找到结束战争的方法，而不要让乌克兰独自承担全部代价。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基接受半岛电视台（Al Jazeera）的采访。

基辅已向国际伙伴传达了在黑海水域实现停火的条件，并等待莫斯科方面的回应。

需要指出的是，俄罗斯拒绝在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

俄罗斯代表团在阿布扎比谈判期间表示，其无权就黑海局势降级以及停止对乌克兰能源基础设施的袭击进行讨论。

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（星期一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论主要围绕互联互通领域的跨区域议程展开。

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