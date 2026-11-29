Ukraina jest gotowa do zawieszenia ognia na obecnej linii starcia, aby przejść do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Al Jazeera.

„Jesteśmy gotowi na takie kroki – pozostać i zatrzymać się tam, gdzie obecnie się znajdujemy. Mówimy o zawieszeniu broni na linii frontu. Czy jest to kompromis? Oczywiście, bardzo duży kompromis. Rozumiemy, że on [Władimir Putin] nie chce opuścić naszego terytorium. Właśnie dlatego mówimy: dobrze, zatrzymajmy się tutaj i przejdźmy do dyplomacji” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ponadto głowa państwa wyraziła nadzieję, że prezydent USA Donald Trump znajdzie sposób na zakończenie wojny, nie obciążając kosztami wyłącznie Ukrainy.

Źródło: wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla stacji telewizyjnej Al Jazeera.

Kijów przekazał międzynarodowym partnerom warunki ewentualnego zawieszenia ognia na akwatorze Morza Czarnego i oczekuje na reakcję Moskwy.

Przypomnijmy, że Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął w poniedziałek, 16 listopada, udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

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