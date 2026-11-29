W 2026 r. udział długoterminowych depozytów bankowych osób fizycznych w Rosji spadł do najniższego poziomu od co najmniej 12 lat — według stanu na sierpień jedynie 12% wszystkich depozytów miało termin zapadalności powyżej jednego roku, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z ubiegłym rokiem i prawie trzykrotny spadek w stosunku do 2021 roku.

Informację tę podali analitycy Alfa-Banku, powołując się na dane statystyczne Banku Rosji. Według ich obliczeń na lokaty o terminie od jednego do trzech lat przypada 11% wszystkich lokat, a na lokaty o terminie powyżej trzech lat — zaledwie 1%, podczas gdy do 2015 roku udział lokat o terminie powyżej jednego roku wynosił 48%, a lokat o terminie powyżej trzech lat – kolejne 7%, a na początku lat 2020. wskaźniki te spadły odpowiednio do 30% i 6%.

Analitycy Alfa-Banku wiążą spadek liczby długoterminowych lokat ze zwiększonym popytem na płynność w kontekście spowolnienia wzrostu realnych dochodów, w wyniku czego stopa oszczędności spadła z 15% rok wcześniej do 13,2%. Ponadto wzrost poziomu niepewności oraz problemy z dostępem do bankowości internetowej spowodowały wzrost popytu na gotówkę, której ilość poza systemem bankowym od początku roku wzrosła o 3 biliony rubli.

Źródło: przegląd analityków Alfa-Banku z odniesieniem do statystyk Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

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