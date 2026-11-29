Zakład „Togliattikauchuk” w rosyjskim Togliatti, należący do grupy „Tatneft” i produkujący surowce chemiczne, w tym kauczuki syntetyczne do produkcji stałego paliwa rakietowego, stał się celem ataku dronów.

Świadczą o tym dane z analizy OSINT przeprowadzonej przez wydawnictwo ASTRA. Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził nocny atak na region, informując o zestrzeleniu ponad 20 dronów oraz uderzeniach na zakłady przemysłowe, nie podając jednak ich nazw, a także poinformował o braku ofiar śmiertelnych i rannych.

Według danych ASTRA zakład ten był już wielokrotnie atakowany; podczas poprzedniego potwierdzonego ataku 24 października 2026 r., zgodnie z oświadczeniem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, uszkodzeniu uległ rurociąg technologiczny, dwie instalacje do produkcji kauczuku butylowego oraz instalacja rektyfikacyjna. Oprócz kauczuków syntetycznych stosowanych do produkcji paliwa stałego do rakiet taktycznych i balistycznych, „Togliatti Kauczuk” produkuje monomery, frakcje węglowodorowe oraz dodatki do benzyny samochodowej.

Źródło: analiza OSINT przeprowadzona przez wydawnictwo ASTRA.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w nocy z 11 na 12 września 2026 r. oddziały Sił Obronnych Ukrainy uderzyły na kombinat „Togliatti Kauczuk” w Togliatti w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej. Na terenie zakładu odnotowano trafienia, po których wybuchł pożar.

12 czerwca w rosyjskim Togliatti w wyniku ataku dronów wybuchł rozległy pożar w zakładzie „Togliattikauchuk”. Po tym incydencie w obwodzie samarskim ogłoszono stan zagrożenia z powodu ryzyka ataku dronów, a także tymczasowo zamknięto przestrzeń powietrzną.

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