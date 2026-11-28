Prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 23 października dotyczącą wzmocnienia ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w sezonie grzewczym 2026/27.

Dokument przewiduje w szczególności zakaz publikowania w mediach informacji o skutkach zniszczeń infrastruktury krytycznej, terminach jej odbudowy, a także etapach i stanie budowy obiektów ochronnych na tych obiektach.

Rada Ministrów ma podjąć pilne działania w celu wprowadzenia odpowiednich ograniczeń dotyczących rozpowszechniania tych informacji.

Źródło: dekret prezydenta

Rano 28 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodu Zaporoskiego Michaił Semikin.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowany atak na elektrociepłownię należącą do spółki DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

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