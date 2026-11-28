Rosyjskie drony zaatakowały Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W wyniku ataków uszkodzono prywatne przedsiębiorstwo, budynki mieszkalne oraz budynek gospodarczy.

„Kremenczuk ponownie znalazł się pod ostrzałem wroga. Odnotowano trafienie wrogiego drona na terenie jednego z prywatnych przedsiębiorstw. Informacje o skutkach i ofiarach są obecnie weryfikowane” – napisał Dyakivnych.

Według niego kolejny dron spadł na otwartym terenie w rejonie Kremenczuka, w pobliżu prywatnych posesji.

Fala uderzeniowa uszkodziła okna budynków mieszkalnych i obiektu gospodarczego. Służby ratownicze nie otrzymały żadnych zgłoszeń o rannych.

Informację tę przekazał szef Poltawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych na Telegramie.

Rosja atakuje ukraińskie obiekty energetyczne amunicją, która rozpadają się na minibomby.

Rano 28 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny spółki DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. W wyniku ataku ponad 6 tysięcy odbiorców zostało tymczasowo pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowany atak na elektrociepłownię należącą do spółki DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

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