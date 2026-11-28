W Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku dronów trzy osoby odniosły obrażenia. Doszło również do pożaru na terenie spółdzielni garażowej; uszkodzonych zostało sześć garaży, okna w dwóch wieżowcach oraz obiekt infrastruktury energetycznej.

Według informacji administracji obwodowej jedna z poszkodowanych kobiet odniosła rany cięte kończyn dolnych od odłamków szkła.

„Kolejna kobieta odniosła rany cięto-szarpane rąk od odłamków szkła. Uraz odniósł również mężczyzna, który doznał zamkniętego urazu czaszkowo-mózgowego” – czytamy w komunikacie.

Wszystkie trzy poszkodowane osoby zostały hospitalizowane. Obecnie przebywają w szpitalu, gdzie udzielana jest im niezbędna pomoc medyczna.

W wyniku ataku na terenie spółdzielni garażowej wybuchł pożar, uszkodzonych zostało sześć garaży. Ponadto fala uderzeniowa wybiła okna w mieszkaniach dwóch budynków wielokondygnacyjnych.

Odnotowano również uszkodzenia obiektu infrastruktury energetycznej. Odpowiednie służby nadal pracują na miejscu i likwidują skutki rosyjskiego ataku.

Informację tę przekazała Kijowska Okręgowa Administracja Wojskowa na Telegramie.

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W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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