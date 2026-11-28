0:00 / 0:00

У ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками, зокрема 74 реактивними Shahed. Сили протиповітряної оборони знешкодили 141 ворожий БпЛА. Атака тривала станом на ранок.

У ніч на 28 листопада, починаючи з 18:00 27 листопада, противник запустив 162 ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Серед Shahed 74 були реактивними.

Дрони запускали з напрямків Орел, Міллерово, Курськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське на території ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 141 ворожий безпілотник, серед яких 54 реактивні Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях, а падіння уламків збитих цілей — на семи локаціях.

Повітряна атака росіян тривала. У повітряному просторі перебували кілька ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

27 листопада 2026 року російський безпілотник атакував Кременчук на Полтавщині. У центральній частині міста пошкоджені будівлі двох закладів освіти. Внаслідок удару травмувалися двоє дітей віком 12 та 13 років.

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Читай нас у