11月28日凌晨，俄军出动162架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括74架沙赫德喷气式无人机。防空部队击落了141架敌方无人机。截至当天上午，袭击仍在持续。

11月28日凌晨，自11月27日18:00起，敌方发射了162架“Shahed”、“赫伯特”型攻击无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。 其中74架“沙赫德”无人机为火箭推进式。

无人机从奥廖尔、米勒罗沃、库尔斯克（俄罗斯联邦）、临时被占领的顿涅茨克以及克里米亚自治共和国被临时占领区内的格瓦尔迪伊斯克方向发射。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战（REB）部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退。

据初步数据，截至08:00，防空部队已击落并压制141架敌方无人机，其中包括54架“Shahed”喷气式无人机、“赫伯拉”及其他类型无人机。

与此同时，记录到敌方空中攻击武器击中13处地点，被击落目标的残骸坠落在7处地点。

俄军的空袭仍在持续。空域内仍有数架敌方无人机盘旋。

乌克兰武装部队空军通报了上述情况。

2026年11月27日，一架俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的克雷门丘克。市中心两所教育机构的建筑遭到损毁。此次袭击导致两名12岁和13岁的儿童受伤。

11月28日（周六），俄军袭击了第聂伯市的交通基础设施。袭击导致两人受伤。目前，伤者正在接受必要的医疗救助。

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