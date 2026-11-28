11月28日凌晨，莫斯科遭遇了无人机的大规模袭击。由于空中威胁，俄罗斯多家机场的运营暂时受到限制。

自11月27日23时10分起，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁宣称已击落48架无人机。 由于空中威胁，伏努科沃机场和多莫杰多沃机场实施了临时限制措施。卡卢加、彭扎、萨拉托夫和坦波夫的机场也采取了类似的安全措施。

尽管尚未有关于谢列梅捷沃机场实施限制的官方通报，但“俄罗斯航空”公司执飞莫斯科至符拉迪沃斯托克航线的SU6259航班仍被延误。 该航班原定于11月27日晚起飞，但在客舱内等待近三个小时后，机长宣布起飞时间将无限期推迟。航空公司工作人员未能向乘客解释延误原因。

午夜时分，乘客被请下飞机，并被告知将更换飞机。随后，起飞时间被推迟至11月28日上午10:00。 此外，乘客还收到了一条关于航班途中将进行额外停靠的短信通知，但通知内容中本应填写的计划降落城市名称处却留空了。

Astra对此进行了报道。

11月28日上午，俄罗斯乌法市的工业区遭到无人机袭击。 该市聚集了俄罗斯军工复合体的多家企业，这些企业生产航空发动机、电子设备、导弹及无人机零部件，还有炼油厂。

需要指出的是，在11月27日夜间，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖系统中断。 《Astra》媒体在分析目击者的视频记录后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

此外，俄罗斯占领军在试图组织渡过沃夫恰河时，已损失了第二艘PTS-2型浮动运输船。

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