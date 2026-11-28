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У ніч проти 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Через загрозу з повітря тимчасово обмежували роботу кількох російських аеропортів.

Починаючи з 23:10 27 листопада мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення 48 безпілотників. Через повітряну загрозу тимчасові обмеження запровадили в аеропортах Внуково та Домодедово. Аналогічні заходи безпеки діяли також у повітряних гаванях Калуги, Пензи, Саратова та Тамбова.

Попри відсутність офіційних повідомлень про обмеження в аеропорту Шереметьєво, затримався рейс SU6259 авіакомпанії «Россия» за маршрутом Москва – Владивосток. Літак мав вилетіти ввечері 27 листопада, однак після майже трьох годин очікування в салоні командир екіпажу повідомив про перенесення вильоту на невизначений термін. Працівники авіакомпанії не змогли пояснити пасажирам причини затримки.

Близько опівночі людей висадили з літака та попередили про заміну повітряного судна. Згодом виліт перенесли на 10:00 ранку 28 листопада. Крім того, пасажири отримали SMS-повідомлення про додаткову посадку під час рейсу, однак у тексті сповіщення замість назви міста, де літак мав приземлитися, залишили порожнє місце.

Про це пише Astra.

Вранці 28 листопада промислова зона російської Уфи зазнала атаки безпілотників. У місті зосереджені підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виробляють авіаційні двигуни, електроніку, комплектуючі для ракет і безпілотники, а також нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

Крім того, російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча.

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