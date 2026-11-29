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Українські військові вперше у світі провели бойову місію наземного роботизованого комплексу, інтегрованого зі штучним інтелектом, у межах якої машина автономно подолала майже 20 кілометрів за заданим маршрутом без участі оператора.

Про це повідомили бійці полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія». Перед виїздом військовослужбовці просканували маршрут лазерним сенсором для створення його тривимірної моделі, а під час руху навігації та виявленню перешкод допомагали камери й датчики.

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За словами військових, застосування штучного інтелекту дає змогу операторам менше відволікатися на безпосереднє керування комплексом і більше уваги приділяти зовнішнім загрозам, зокрема мінам та засідкам ворожих FPV-дронів, а також зберігати працездатність у разі проблем зі зв’язком або Starlink. Найбільшу користь такі розробки здатні принести під час евакуації поранених, хоча нині наземні роботизовані комплекси забезпечують до 0,3% усіх медичних евакуацій, тоді як загальна кількість логістичних та евакуаційних місій НРК з початку 2026 року зросла у 3,3 раза — із 7511 у січні до 25 143 у серпні.

Джерело: публікація РБК-Україна з посиланням на бійців полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія».

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