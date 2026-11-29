Украинские военные впервые в мире провели боевую миссию наземного роботизированного комплекса, интегрированного с искусственным интеллектом, в ходе которой машина автономно преодолела почти 20 километров по заданному маршруту без участия оператора.

Об этом сообщили бойцы полка беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия». Перед выездом военнослужащие просканировали маршрут лазерным датчиком для создания его трехмерной модели, а во время движения в навигации и обнаружении препятствий помогали камеры и датчики.

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По словам военных, применение искусственного интеллекта позволяет операторам меньше отвлекаться на непосредственное управление комплексом и уделять больше внимания внешним угрозам, в частности, минам и засадам вражеских FPV-дронов, а также сохранять работоспособность в случае проблем со связью или Starlink. Наибольшую пользу такие разработки способны принести во время эвакуации раненых, хотя в настоящее время наземные роботизированные комплексы обеспечивают до 0,3% всех медицинских эвакуаций, тогда как общее количество логистических и эвакуационных миссий НРК с начала 2026 года выросло в 3,3 раза — с 7511 в январе до 25 143 в августе.

Источник: публикация РБК-Украина со ссылкой на бойцов полка беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия».

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