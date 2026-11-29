乌克兰军队首次在世界上执行了一项集成人工智能的地面机器人系统的作战任务，在此任务中，该机器人在无需操作员干预的情况下，沿预设路线自主行进了近20公里。

这一消息由国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人系统团的官兵公布。 出发前，官兵们使用激光传感器对路线进行了扫描，以生成其三维模型；行进过程中，摄像头和传感器协助完成了导航和障碍物探测工作。

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据军方称，人工智能的应用使操作员能够减少对系统直接操控的注意力分散，从而将更多精力集中在外部威胁上， 特别是地雷和敌方FPV无人机设下的埋伏，同时还能在通信或Starlink出现故障时保持系统正常运行。 此类技术在伤员撤离任务中能发挥最大作用，尽管目前地面机器人系统仅承担了所有医疗撤离任务的0.3%， 而自2026年初以来，国民卫队（NRK）的后勤和撤离任务总数增长了3.3倍——从1月的7511次增至8月的25143次。

来源：RBC-乌克兰的报道，援引了国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人机系统团官兵的话。

乌克兰军人透露：向莫斯科空投地面机器人是否可行

10月，乌克兰国防军首次借助地面机器人系统（NRK）完成了超过3万次后勤补给和撤离任务。当月共记录了31 398次此类任务。

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