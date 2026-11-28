自2026年初以来，俄罗斯已62次袭击乌克兰的食品企业、仓库和物流中心。这一数字几乎是此前全面战争所有年份总和的两倍。

在最近的袭击中，该部门提到了对第聂伯罗市“奥莱纳”工厂的再次打击、基洛沃格勒州“皇家风味”公司生产设施的摧毁，以及Kernel企业内装有8,500吨食用油的储油罐受损的情况。

乌克兰国防部强调，针对能源和供水基础设施的袭击也导致食品企业的运营陷入瘫痪。该部将此类袭击视为针对平民的蓄意恐怖行为。

该部提醒称，袭击民用设施以及将饥饿作为战争手段的行为均被国际人道主义法所禁止。

来源：乌克兰国防部。

11月16日，俄罗斯占领军对第聂伯市发动了袭击。据当地媒体报道，生产葵花籽油的“奥莱纳”工厂可能遭到袭击。现场视频显示，现场浓烟滚滚，火光冲天。

在尼古拉耶夫州班杜尔卡村，一架俄罗斯无人机击中了班杜尔卡制油厂。此次袭击导致四个葵花籽油储罐受损，其中一个被完全摧毁。 泄漏导致超过3500平方米的土地受到污染，但目前尚未发现食用油直接流入黑塔什利克河的情况。

在敖德萨州，俄罗斯的袭击还损毁了Kernel公司负责葵花籽油中转的码头。此次袭击导致约2.5万吨成品被毁。

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