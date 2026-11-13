На Миколаївщині після атаки дрона розлилися тисячі тонн олії

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Атака відбулася 12 листопада близько 05:30 у селі Бандурка Первомайського району. Під удар російського безпілотника потрапив Бандурський олійноекстракційний завод. Унаслідок влучання пошкоджено чотири ємності, у яких зберігалося загалом 8,5 тисячі тонн соняшникової олії. Один із резервуарів, об'ємом 3 тисячі кубічних метрів, зруйнований повністю.

Після пошкодження захисного обвалування олія вийшла за межі місця зберігання та розлилася на прилеглу земельну ділянку. За попередньою інформацією, загрози для житлової забудови немає. Про наслідки атаки повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Забруднення охопило понад 3,5 тисячі квадратних метрів

Після удару фахівці екоінспекції виїхали на місце та обстежили територію. За їхніми даними, площа забруднення вже перевищує 3,5 тисячі квадратних метрів. Інспектори відібрали зразки ґрунту. Їх передали на лабораторні дослідження, щоб визначити масштаби впливу розлитої олії на довкілля.

Водночас прямого потрапляння соняшникової олії до річки Чорний Ташлик наразі не виявили. Це важливо, адже поширення забруднення на водний об'єкт могло б збільшити масштаби екологічних наслідків.

На заводі намагаються зупинити поширення олії

Наразі на території підприємства тривають роботи з ліквідації наслідків розливу. Зокрема, працівники відкачують олію з пошкоджених ділянок і облаштовують додаткові земляні бар'єри.

Такі насипи мають стримати подальше поширення олії та не допустити її потрапляння до водойм. Тобто зараз основне завдання — локалізувати забруднення, поки воно не охопило більшу територію. Остаточний розмір екологічних збитків поки невідомий. Його визначать після отримання результатів лабораторних досліджень ґрунту та оцінки наслідків витоку. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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