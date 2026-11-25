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Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

За інформацією кіностудії, вночі поблизу будівлі готелю-гуртожитку сталося падіння російського безпілотника типу «Шахед». Унаслідок вибухової хвилі було пошкоджено вікна на всіх дев’яти поверхах будівлі.

«З 1-го по 9-й поверхи», – уточнили у пресслужбі, оприлюднивши фотографії наслідків атаки.

За попередніми даними, ніхто з мешканців гуртожитку не постраждав.

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У будівлі проживають ветерани, колишні працівники кіностудії та діячі культури.

«Наразі документуємо збитки та власними силами намагаємося надати допомогу мешканцям гуртожитку», – повідомили у пресслужбі кіностудії.

Зазначимо, що Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка є однією з найстаріших в Україні. Раніше установа вже неодноразово повідомляла про пошкодження та втрати майна внаслідок російських атак.

Про це повідомила пресслужба кіностудії у Facebook.

У середу, 25 листопада, російські війська завдали удару по місту Златопіль Харківської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків віком 43 та 60 років. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

У ніч на середу, 25 листопада, близько опівночі російські війська завдали удару шістьма безпілотниками типу «Герань» по житловому комплексу в Ковпаківському районі Сум, однак частину БпЛА було збито і цілі вони не досягли, внаслідок чого обійшлося без постраждалих.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області.

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