W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzony został budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli żadnych obrażeń.

Według informacji podanych przez studio filmowe, w nocy w pobliżu budynku hotelu-akademika doszło do upadku rosyjskiego drona typu „Shahed”. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna na wszystkich dziewięciu piętrach budynku.

„Od 1. do 9. piętra” – doprecyzowano w biurze prasowym, publikując zdjęcia skutków ataku.

Według wstępnych danych nikt z mieszkańców akademika nie odniósł obrażeń.

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W budynku mieszkają weterani, byli pracownicy studia filmowego oraz działacze kultury.

„Obecnie dokumentujemy szkody i własnymi siłami staramy się udzielić pomocy mieszkańcom akademika” – poinformowano w biurze prasowym studia filmowego.

Warto zaznaczyć, że Narodowe Studio Filmowe im. Aleksandra Dowżenki jest jednym z najstarszych w Ukrainie. Wcześniej instytucja ta wielokrotnie informowała o uszkodzeniach i stratach mienia w wyniku rosyjskich ataków.

Informację tę podał dział prasowy studia filmowego na Facebooku.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim, w wyniku czego rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 43 i 60 lat. Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część bezzałogowych statków powietrznych została zestrzelona i nie osiągnęła celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie siły zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na obszar zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

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