W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim, w wyniku czego rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 43 i 60 lat. Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

Ponadto w wyniku ostrzału uszkodzono lokal sklepowy oraz nieużywany budynek. Na miejscu zdarzenia trwają prace związane z usuwaniem skutków ataku wroga.

Źródło: komunikat szefa obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Olega Sinegubowa opublikowany w serwisie Telegram.

W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część dronów została zestrzelona i nie osiągnęły one celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na dzielnicę zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

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