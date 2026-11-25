W Odessie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono wielopiętrowy budynek mieszkalny. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.

Jak podano, fala uderzeniowa wybiła okna w wielopiętrowym budynku mieszkalnym.

„Fala uderzeniowa uszkodziła okna w wielopiętrowym budynku mieszkalnym. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia” – czytamy w komunikacie.

Siergiej Lysak dodał, że skutki rosyjskiego ataku są obecnie ustalane.

Informację tę przekazał szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak na Telegramie.

W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część dronów została zestrzelona i nie osiągnęła celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na dzielnicę zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

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