W Odessie w wyniku ataku Rosji uszkodzono wieżowiec; jest jedna osoba ranna
W Odessie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono wielopiętrowy budynek mieszkalny. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.
Jak podano, fala uderzeniowa wybiła okna w wielopiętrowym budynku mieszkalnym.
„Fala uderzeniowa uszkodziła okna w wielopiętrowym budynku mieszkalnym. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia” – czytamy w komunikacie.
Siergiej Lysak dodał, że skutki rosyjskiego ataku są obecnie ustalane.
Informację tę przekazał szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak na Telegramie.
W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część dronów została zestrzelona i nie osiągnęła celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.
W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na dzielnicę zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.
Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.