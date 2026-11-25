В Одессе в результате российского удара поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, один человек получил ранения.

По его словам, взрывная волна выбила окна в многоэтажном жилом доме.

«Взрывной волной повреждены окна в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что последствия российской атаки в настоящее время уточняются.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара были разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

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