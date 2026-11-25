В результате российского обстрела Малинской общины Житомирской области 25 ноября погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Среди пострадавших есть человек, которого спасатели вытащили из горящей кабины грузовика.

По его словам, российские войска с самого утра атакуют Малинскую общину. Под ударом оказалось местное гражданское предприятие, в результате чего один человек получил ранение. Также оккупанты атаковали автомобильную стоянку.

«С самого утра враг терроризирует Малинскую общину. Российские войска нанесли удары по местному гражданскому предприятию, в результате чего пострадал один человек. Также враг атаковал автомобильную стоянку. К сожалению, один человек погиб, ещё трое пострадавших госпитализированы в местную больницу», — отметил чиновник.

Взрывной волной также повреждены частные жилые дома. На местах попаданий работают все необходимые службы.

Бунечко призвал жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за угрозы повторных российских ударов.

Позже в Главном управлении ГСЧС Житомирской области сообщили, что число пострадавших возросло до пяти человек. Одного из них спасатели извлекли из кабины грузового автомобиля, которая горела после атаки.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

Днем 25 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригороду. Под атакой оказались гражданская и энергетическая инфраструктура, две женщины получили ранения, часть города осталась без электроэнергии.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

Читай нас в