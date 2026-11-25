11月25日，俄罗斯对日托米尔州马林斯克社区的炮击造成1人死亡，另有5人受伤。伤者中包括一名被救援人员从燃烧的卡车驾驶室中救出的民众。

据他介绍，俄罗斯军队从清晨起就对马林斯克社区发动了攻击。当地一家民用企业遭到袭击，导致一人受伤。此外，占领军还袭击了一个停车场。

“从清晨开始，敌人就一直在对马林斯克社区进行恐袭。俄军袭击了当地一家民用企业，造成一人受伤。此外，敌人还袭击了一个停车场。 遗憾的是，一人遇难，另有三人受伤并被送往当地医院救治，”该官员指出。

爆炸冲击波还损坏了部分私人住宅。所有相关救援部门正在受袭现场开展工作。

布涅乔呼吁当地居民不要忽视防空警报，因为俄罗斯可能再次发动袭击。

随后，日托米尔州国家紧急情况局总署通报称，伤者人数已增至五人。其中一人被救援人员从袭击后起火的卡车驾驶室中救出。

日托米尔州军事行政局局长维塔利·布涅乔科在Facebook上通报了这一情况。

11月25日凌晨，俄军再次对DTEK公司的热电厂发动了大规模袭击。袭击导致该设施遭受严重破坏，发电生产被迫停止。

11月25日白天，俄军出动无人机对敖德萨及周边地区发动了大规模袭击。民用和能源基础设施遭到袭击，两名妇女受伤，部分城区断电。

在苏梅州和塞雷迪诺-布德斯克社区，俄罗斯无人机袭击造成两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

关注我们在