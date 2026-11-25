11月25日夜间，俄军袭击了位于波尔塔瓦州的“纳夫托加斯集团”天然气开采设施。袭击导致大火蔓延，该设施已暂停运行。

“这不是第一次此类袭击，遗憾的是也不会是最后一次。敌人有针对性地打击天然气开采设施，目的是让乌克兰人在冬天没有暖气，”费多连科指出。

据他介绍，待安全局势稳定后，专家将评估破坏程度及俄罗斯袭击造成的后果，并制定恢复该设施运行的后续措施。

“乌克兰国家石油天然气公司”董事会代理主席谢尔盖·费多连科通报了这一情况。

11月25日凌晨，波尔塔瓦地区一家工业企业因遭俄罗斯无人机袭击而发生火灾。

在苏姆州和塞雷迪诺-布德斯基社区，俄罗斯无人机袭击造成两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日（星期一），位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆“瓦特拉”因俄罗斯炮击而受损。

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