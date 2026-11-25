В ночь на 25 ноября российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру «Группы Нафтогаз» в Полтавской области. В результате удара возник крупный пожар, работу объекта приостановили.

«Это не первая такая атака и, к сожалению, не последняя. Враг целенаправленно наносит удары по газодобыче, чтобы лишить украинцев тепла зимой», — отметил Федоренко.

По его словам, после стабилизации обстановки в сфере безопасности специалисты оценят масштабы разрушений и последствия российского удара, а также определят дальнейшие шаги по возобновлению работы объекта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

В ночь на 25 ноября в Полтавском районе в результате удара российского беспилотника возник пожар на территории промышленного предприятия.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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