Днём 25 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригородам. Под ударом оказались гражданская и энергетическая инфраструктура, две женщины получили ранения, часть города осталась без электроэнергии.

По данным ОГА, в Одессе поврежден жилой комплекс, в результате осколочных ранений пострадали две женщины. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В пригороде повреждены частное логистическое предприятие и завод по производству бумажной продукции бытового назначения.

Также отмечается, что из-за вражеского обстрела без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы. Объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Перебоев в работе медицинских учреждений нет.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Источник: Одесская ОГА (ОВА)

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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