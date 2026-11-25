W ciągu dnia 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na Odessę i jej przedmieścia. Atak dotknął infrastrukturę cywilną i energetyczną; dwie kobiety odniosły rany, a część miasta pozostała bez prądu.

Według danych Administracji Obwodowej w Odessie uszkodzono kompleks mieszkaniowy, a dwie kobiety odniosły rany od odłamków. Lekarze udzielają im wszelkiej niezbędnej pomocy.

Na przedmieściach uszkodzono prywatną firmę logistyczną oraz zakład produkujący artykuły papiernicze.

Zaznaczono również, że w wyniku ostrzału wroga część odbiorców w dzielnicach Peresypskim i Primorskim w Odessie pozostała bez zasilania elektrycznego. Obiekty infrastruktury krytycznej są przełączane na zasilanie rezerwowe. Nie odnotowano zakłóceń w funkcjonowaniu placówek medycznych.

Pracownicy energetyki już pracują nad usunięciem skutków ataku i przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Obwodowa Administracja Odeska (OVA)

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły rany. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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