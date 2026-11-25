W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę wydobywczą gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie poltawskim. W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar, a działalność obiektu została wstrzymana.

„To nie jest pierwszy taki atak i, niestety, nie ostatni. Wróg celowo atakuje wydobycie gazu, aby pozbawić Ukraińców ciepła w zimie” – zaznaczył Fedorenko.

Według niego, po ustabilizowaniu się sytuacji bezpieczeństwa specjaliści ocenią skalę zniszczeń i skutki rosyjskiego ataku, a także określą dalsze kroki w celu przywrócenia pracy obiektu.

Poinformował o tym pełniący obowiązki prezesa zarządu Naftogazu Siergiej Fedorenko.

W nocy z 24 na 25 listopada w rejonie Połtawy w wyniku uderzenia rosyjskiego drona wybuchł pożar na terenie zakładu przemysłowego.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły obrażenia. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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