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У ніч на 25 листопада російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, роботу об’єкта зупинили.

«Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б’є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку», – зазначив Федоренко.

За його словами, після стабілізації безпекової ситуації фахівці оцінять масштаби руйнувань та наслідки російського удару, а також визначать подальші кроки для відновлення роботи об’єкта.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

У ніч проти 25 листопада в Полтавському районі внаслідок удару російського безпілотника виникла пожежа на території промислового підприємства.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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