Російська атака на Київ: загинула жінка, пошкоджено адмінбудівлю
Унаслідок російської атаки безпілотниками на Київ 28 листопада пошкоджено адміністративну будівлю в Солом’янському районі.
Внаслідок удару загинула жінка, також є постраждалі.
У Шевченківському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території поблизу житлового будинку. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Крім того, в цьому ж районі внаслідок падіння уламків безпілотника загорілися автомобілі на парковці.
На місцях подій працюють екстрені служби.
Джерело: КМВА, Віталій Кличко.
28 листопада у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують характер і ступінь пошкоджень.
Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.
24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.