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Унаслідок російської атаки безпілотниками на Київ 28 листопада пошкоджено адміністративну будівлю в Солом’янському районі.

Внаслідок удару загинула жінка, також є постраждалі.

У Шевченківському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території поблизу житлового будинку. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Крім того, в цьому ж районі внаслідок падіння уламків безпілотника загорілися автомобілі на парковці.

На місцях подій працюють екстрені служби.

Джерело: КМВА, Віталій Кличко.

28 листопада у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують характер і ступінь пошкоджень.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

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