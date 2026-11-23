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Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю, без подальшого загоряння», – ідеться в повідомленні.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих цілей упали також у Святошинському районі на території двох навчальних закладів.

«У Святошинському районі уламки впали на територію навчального закладу. Пожежі немає. За іншою адресою – теж падіння уламків БпЛА на територію ще одного навчального закладу», – зазначив мер.

Екстрені служби прямують на місце, додав він.

Джерело: КМДА

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