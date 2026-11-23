Podczas porannego ataku 23 listopada w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy odnotowano szczątki rosyjskich dronów. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na Telegramie.

„Według wstępnych informacji w dzielnicy Podilskiej szczątki spadły na budynek niemieszkalny, nie powodując pożaru” – czytamy w komunikacie.

Następnie burmistrz Witalij Kliczko poinformował, że odłamki wrogich pocisków spadły również w dzielnicy Swiatoszyńskiej na teren dwóch placówek edukacyjnych.

„W dzielnicy Swiatoszyńskiej odłamki spadły na teren placówki edukacyjnej. Nie ma pożaru. Pod innym adresem również doszło do upadku odłamków dronów na teren kolejnej placówki edukacyjnej” – zaznaczył burmistrz.

Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia – dodał.

Źródło: KMDA

Przypomnijmy, że w Wyszniewie wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wisznowe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło obrażenia. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

Czytaj nas na