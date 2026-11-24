We wtorek, 24 listopada, Narodowy, zasłużony akademicki ukraiński chór ludowy im. Grigorija Werjowki pod kierownictwem dyrygenta Wadima Jacenka wykonał legendarny utwór „Szchedryk” Mykoły Leontowicza na stacji kijowskiego metra „Złote Wrota”.

Jak poinformowano w zespole, świąteczne melodie zabrzmiały w metrze w przeddzień świątecznej trasy koncertowej chóru po Ukrainie. Wadym Jatsenko, znany również jako kierownik lwowskiego chóru „Gomin”, stanął na czele chóru im. Werjowki w czerwcu 2026 roku, łącząc pracę z obydwoma zespołami.

Źródło: publikacja Narodowego Zasłużonego Akademickiego Ukraińskiego Chóru Ludowego im. Grigorija Werjowki w serwisie Instagram.

Ukraiński chór „Piosenki dla Ukrainy” stał się częścią oficjalnego świątecznego pozdrowienia monarchy Wielkiej Brytanii, wykonując zaktualizowaną aranżację słynnej kompozycji „Szchedryk” – Carol of the Bells.

Ukraińska piosenkarka Jamala złożyła życzenia świąteczne swoim przyjaciołom, publikując wzruszające wideo z wykonaniem legendarnego utworu „Szchedryk”.

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