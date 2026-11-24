Film: Chór im. Werjowki wykonał utwór „Šchedryk” w kijowskim metrze
We wtorek, 24 listopada, Narodowy, zasłużony akademicki ukraiński chór ludowy im. Grigorija Werjowki pod kierownictwem dyrygenta Wadima Jacenka wykonał legendarny utwór „Szchedryk” Mykoły Leontowicza na stacji kijowskiego metra „Złote Wrota”.
Jak poinformowano w zespole, świąteczne melodie zabrzmiały w metrze w przeddzień świątecznej trasy koncertowej chóru po Ukrainie. Wadym Jatsenko, znany również jako kierownik lwowskiego chóru „Gomin”, stanął na czele chóru im. Werjowki w czerwcu 2026 roku, łącząc pracę z obydwoma zespołami.
Źródło: publikacja Narodowego Zasłużonego Akademickiego Ukraińskiego Chóru Ludowego im. Grigorija Werjowki w serwisie Instagram.
Ukraiński chór „Piosenki dla Ukrainy” stał się częścią oficjalnego świątecznego pozdrowienia monarchy Wielkiej Brytanii, wykonując zaktualizowaną aranżację słynnej kompozycji „Szchedryk” – Carol of the Bells.
Ukraińska piosenkarka Jamala złożyła życzenia świąteczne swoim przyjaciołom, publikując wzruszające wideo z wykonaniem legendarnego utworu „Szchedryk”.