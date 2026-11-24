Во вторник, 24 ноября, Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки под руководством дирижера Вадима Яценко исполнил легендарный «Щедрик» Николая Леонтовича на станции киевского метрополитена «Золотые ворота».

Как отметили в коллективе, рождественские мелодии в метро прозвучали накануне рождественского турне хора по Украине. Вадим Яценко, известный также как руководитель львовского хора «Гомин», возглавил хор имени Верёвки в июне 2026 года, совмещая работу с обоими коллективами.

Источник: публикация Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Верёвки в социальной сети Instagram.

Украинский хор «Песни для Украины» стал частью официального рождественского поздравления монарха Великобритании, исполнив обновленную аранжировку знаменитой композиции «Щедрик» — Carol of the Bells.

Украинская певица Джамала поздравила друзей с Рождеством, опубликовав трогательное видео с исполнением легендарной композиции «Щедрик».

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