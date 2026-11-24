Видео: хор имени Верёвки исполнил «Щедрик» в киевском метро
Во вторник, 24 ноября, Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки под руководством дирижера Вадима Яценко исполнил легендарный «Щедрик» Николая Леонтовича на станции киевского метрополитена «Золотые ворота».
Как отметили в коллективе, рождественские мелодии в метро прозвучали накануне рождественского турне хора по Украине. Вадим Яценко, известный также как руководитель львовского хора «Гомин», возглавил хор имени Верёвки в июне 2026 года, совмещая работу с обоими коллективами.
Источник: публикация Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Верёвки в социальной сети Instagram.
Украинский хор «Песни для Украины» стал частью официального рождественского поздравления монарха Великобритании, исполнив обновленную аранжировку знаменитой композиции «Щедрик» — Carol of the Bells.
Украинская певица Джамала поздравила друзей с Рождеством, опубликовав трогательное видео с исполнением легендарной композиции «Щедрик».