Киевские школы получили 1399 ноутбуков от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Оборудование передали глава представительства агентства в Украине Осаму Хаттори и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Осуми Йо.

«Компьютеры распределены между учебными заведениями всех 10 районов столицы — в соответствии с их потребностями. Эта поддержка важна, ведь она направлена на укрепление сферы образования в столице», — написал Кличко в Telegram во вторник.

По информации мэра, Япония и ранее оказывала помощь Киеву в различных сферах.

В частности, в мае 2025 года коммунальное объединение «Киевзеленбуд» получило экскаваторы для поддержания работы городской инфраструктуры при содействии японского правительства.

В июле 2025 года 11 киевских учреждений социальной сферы были оснащены современным реабилитационным оборудованием.

Кроме того, в мае 2026 года JICA передала «Киевводоканалу» новейшие системы очистки воды.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Украина и Германия договорились о передаче двух локомотивов для европейской железнодорожной колеи шириной 1435 мм, комплектов модульных мостовых конструкций общей длиной 2 км, а также о финансовой поддержке транспортной инфраструктуры. Германия направит 1 млн евро в Украинский транспортный фонд (UTSF).

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