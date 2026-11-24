Szkoły w Kijowie otrzymały 1399 laptopów od Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (JICA). Sprzęt przekazał szef przedstawicielstwa agencji na Ukrainie Osamu Hattori oraz ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Japonii na Ukrainie Osumi Yo.

„Komputery zostały rozdzielone między placówki oświatowe we wszystkich 10 dzielnicach stolicy – zgodnie z ich potrzebami. To wsparcie jest ważne, ponieważ ma na celu wzmocnienie sektora edukacyjnego stolicy” – napisał we wtorek Kliczko na Telegramie.

Według informacji burmistrza Japonia już wcześniej udzielała Kijowowi pomocy w różnych dziedzinach.

W szczególności w maju 2025 roku przedsiębiorstwo komunalne „Kijówzelenbud” otrzymało koparki do obsługi infrastruktury miejskiej dzięki wsparciu rządu japońskiego.

W lipcu 2025 roku 11 kijowskich placówek sektora społecznego zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Ponadto w maju 2026 roku JICA przekazała przedsiębiorstwu „Kijówwodokanal” najnowocześniejsze systemy oczyszczania wody.

Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Wcześniej Ukraina i Niemcy uzgodniły przekazanie dwóch lokomotyw do europejskiego rozstawu torów o szerokości 1435 mm, zestawów modułowych konstrukcji mostowych o łącznej długości 2 km, a także wsparcie finansowe dla infrastruktury transportowej. Niemcy przeznaczą 1 mln euro na Ukraiński Fundusz Transportowy (UTSF).

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