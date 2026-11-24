Służby drogowe stolicy są gotowe na ewentualne wystąpienie gołoledzi. Do odśnieżania i posypywania dróg tej zimy „Kijawtodór” przygotował 581 jednostek podstawowego i dodatkowego sprzętu specjalistycznego.

Obecnie sprzęt jest rozmieszczany na pozycjach startowych, aby w razie pogorszenia się warunków pogodowych móc szybko przystąpić do odśnieżania ulic.

Ryzyko wystąpienia gołoledzi wynika ze spadku temperatury do 0°C po pierwszym mokrym śniegu.

W KMDA zaznaczono, że drogi zostały wcześniej przygotowane, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych odcinków, oraz wezwano kierowców do zachowania ostrożności i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Źródło: Kijowska Administracja Miejska

W środę, 25 listopada, w Kijowie i obwodzie kijowskim spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami oraz miejscami niewielkie opady śniegu. Według danych Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego wiatr będzie północno-zachodni i zachodni o prędkości 7–12 m/s, a w nocy i rano na drogach regionu miejscami pojawi się gołoledź.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 r., na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i oblodzeniem w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan w Czarnogórze spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12 stopni, a prędkość wiatru na szczycie osiągała 17 m/s.





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