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Дорожні служби столиці готові до можливого утворення ожеледиці. Для прибирання снігу та обробки доріг цієї зими «Київавтодор» підготував 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки.

Наразі техніку розміщують на стартових позиціях, щоб оперативно розпочати обробку вулиць у разі погіршення погодних умов.

Ризик ожеледиці виник через зниження температури до 0°C після першого мокрого снігу.

У КМДА зазначили, що дороги заздалегідь обробляли, особливу увагу приділяючи небезпечним ділянкам, та закликали водіїв бути уважними й дотримуватися правил дорожнього руху.

Джерело: КМДА

У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. За даними Українського гідрометцентру, вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7–12 м/с, а вночі та вранці на дорогах регіону подекуди утвориться ожеледиця.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.





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