We wtorek, 24 listopada, w ciągu dnia w Kijowie rozległy się wybuchy podczas wykrywania rosyjskich dronów w obwodzie kijowskim. W wyniku upadku wrogiego bezzałogowego statku powietrznego w dzielnicy Holosiivskyi stolicy wybuchł pożar w magazynie.

Na miejsce zdarzenia wyruszyły służby ratownicze. Informacje dotyczące skali pożaru i ewentualnych ofiar są obecnie weryfikowane.

Źródło: „Suspilne”.

24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Jak poinformowały władze obwodowe, obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

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