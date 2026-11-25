O godz. 05:47 25 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie oraz w kilku obwodach Ukrainy. W stolicy alarm trwał prawie 60 minut.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem ze strony wrogich dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia. O godz. 06:38 ogłoszono odwołanie alarmu.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala przez służby medyczne.

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