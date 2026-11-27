W stolicy będzie działać ponad 1500 punktów ogrzewania, przeznaczonych dla prawie 194 tysięcy osób. Poinformował o tym 27 listopada burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

„W Kijowie będzie działać ponad 1 500 punktów ogrzewania. Ich łączna pojemność wynosi prawie 194 000 osób” – czytamy w komunikacie.

Spośród wszystkich punktów miasto wyznaczyło i przygotowało 101 punktów oparcia. Są one przystosowane do długotrwałego przebywania ludzi w przypadku braku prądu, ogrzewania lub wody. W punktach oparcia znajdują się generatory, autonomiczne ogrzewanie, dostęp do internetu oraz zapasy wody pitnej i żywności.

W takich punktach zapewniono warunki dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jak zaznaczył, punkty oparcia mogą jednocześnie przyjąć ponad 41 000 osób.

Przypomnijmy, że Kijów przygotowuje się na długotrwały brak prądu, ogrzewania i wody.

W Kijowie rozpoczęto budowę pontonowych przepraw przez Dniepr, które mają stać się trasą rezerwową na wypadek poważnego uszkodzenia lub zniszczenia mostów w stolicy. Będą one zapewniać minimalny tranzyt transportu oraz przejazd pojazdów specjalnych i samochodów niezbędnych do funkcjonowania miasta. Prace mogą zostać zakończone w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Dowódcy w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych przepraw mostowych, w tym osiem – przez Dniepr w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

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