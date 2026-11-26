26 listopada w dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do wybuchu butli gazowej w jednym z mieszkań wielopiętrowego budynku. W wyniku tego zdarzenia zniszczona została część ściany budynku, a jedna osoba odniosła obrażenia.

Zgłoszenie o wybuchu na ulicy Dragomanowa wpłynęło 26 listopada o godz. 15:13.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w jednym z mieszkań wielopiętrowego budynku mieszkalnego wybuchła butla gazowa, nie doszło jednak do dalszego pożaru. Zniszczona została również część zewnętrznej ściany budynku.

W wyniku zdarzenia jedna osoba odniosła obrażenia.

Przyczyny zdarzenia ustalą organy ścigania.

Informację tę podało na Facebooku Główne Zarząd Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie.

Przypomnijmy, że w dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do wybuchu butli gazowej w mieszkaniu: poszkodowana została kobieta.

W Wyshhorodzie na 15. piętrze wieżowca wybuchła butla gazowa.

W obwodzie kijowskim doszło do wybuchu w wieżowcu spowodowanego butlą gazową.

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