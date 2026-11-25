W aplikacji „Kijów Cyfrowy” 27 listopada nastąpi całkowite przejście na zaktualizowany system płatności, w związku z czym wcześniej powiązane karty bankowe przestaną działać w trybie szybkiej płatności jednym kliknięciem – poinformowali twórcy serwisu. W aplikacji nie będzie już sekcji z zapisanymi kartami bankowymi.

Zmieni się jedynie sposób pobierania środków: doładowanie karty transportowej oraz opłacanie innych usług miejskich będzie możliwe ręcznie, podając dane rozliczeniowe, lub za pośrednictwem Apple Pay lub Google Pay. Twórcy zalecają wcześniejsze zaktualizowanie aplikacji, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji płatności.

Źródło: twórcy aplikacji „Kijów Cyfrowy”.

W aplikacji „Kijów Cyfrowy” zakończono zwrot środków za niewykorzystane przejazdy zakupione według starych taryf. Środki zostały przelane na portfele kart transportowych użytkowników.

W aplikacji „Rezerv+” wystąpiła awaria techniczna. Część użytkowników nie mogła uruchomić serwisu ani wyświetlić swoich danych ewidencyjnych dotyczących służby wojskowej.

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